Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук виховує двох синів разом із чоловіком Олександром Божковим. Пара намагається тримати тему особистого життя подалі від уваги публіки.

При цьому Ганна досить активно веде соціальні мережі, все частіше артистка розповідає про себе, свою творчість і схуднення. Нещодавно Саліванчук заявила, що хоче скинути 5 кг і тепер має намір активно боротися з тим, що її не влаштовує.

Вона активно тренується, ходить на масаж, танці та у басейн. Не забуває Саліванчук дивувати кадрами із відпочинку. Цього разу Саліванчук показала свої форми і живіт, бажаючи досягти ідеального преса: "Будемо працювати!".

Раніше Ганна вирішила похвалитися, хто навчатиме її майстерності плавних рухів. Саліванчук відновила свої тренування і з недавніх пір займається танцями у студії. Цього разу в Сторі вона похвалилася, що з нею займалася й Ілона Гвоздєва, знаменитий хореограф та одна з переможниць танцювального шоу.

Також вона показала, що у них є час і подуріти перед камерою, викладаючи невеликий урок з танців.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.