Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук воспитывает двух сыновей вместе с супругом Александром Божковым. Пара старается держать тему личной жизни подальше от внимания публики.
При этом Анна довольно активно ведет социальные сети, все чаще артистка рассказывает о себе, своем творчестве и похудении. Не так давно Саливанчук заявила, что желает сбросить 5 кг и теперь намерена активно бороться с тем, что ее не устраивает.
Она активно тренируется, ходит на массаж, танцы и в бассейн. Не забывает Саливанчук удивлять кадрами из отдыха. В этот раз Саливанчук показала свои формы и живот, желая добиться идеального пресса: "Будем работать!".
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Ранее Анна решила похвастаться, кто будет ее обучать мастерству плавных движений. Саливанчук возобновила свои тренировки и с недавних пор занимается танцами в студии. В этот раз в Стори она похвасталась, что с ней занималась и Илона Гвоздева, знаменитый хореограф и одна из победительниц танцевального шоу.
Также она показала, что у них есть время и подурачиться перед камерой, преподав небольшой урок по танцам.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.