Популярна співачка та зірка шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде розповіла про розрив співпраці з Потапом та Іриною Горовою.

Ще в червні артистка повідомила, що пішла з продюсерського центру Олексія Потапенка (Потапа) та його екс-дружини Ірини Горової MOЗGI Entertainment, з яким вона співпрацювала протягом 6 років. В інтерв'ю в ефірі "Сніданок. Вихідний" Мішель Андраде пояснила, як відбувся цей розрив.

"Це саме якось прийшло. Не було коли думати через новини, пов’язані з війною. Мені здається, це було дуже доречно і вчасно. Нині я продовжую працювати. Ми в гарних відносинах з MO3GI та Іриною. Запросила їх на свій концерт у Києві. Нині я зі своєю командою приймаю рішення. Я роблю помилки. Розумію, як рухатись далі. Раніше вони зі мною, як з дитиною. Я нічого не розуміла. Я просто танцювала та співала. А зараз треба думати", — зізнається співачка.

Андраде також розповіла, що зараз мешкає на дві країни. Після повномасштабного вторгнення рф вона багато часу проводила в Іспанії, а зараз разом із подругами орендує квартиру в Польщі, але регулярно приїжджає й до України.

"Напевно, до кінця наступного року буде так. Я не знаю, напевно. Два тижні в Україні, два тижні у Польщі. Живу на дві країни", — додала Мішель.

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

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