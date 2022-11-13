Популярная певица и звезда шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала о разрыве сотрудничества с Потапом и Ириной Горовой.

Еще в июне артистка сообщила, что ушла из продюсерского центра Алексея Потапенко (Потапа) и его экс-жены Ирины Горовой MOЗGI Entertainment, с которым она сотрудничала в течение 6 лет. В интервью в эфире "Сніданок. Вихідний" Мишель Андраде объяснила, как произошел этот разрыв.

"Это само как-то пришло. Некогда было думать из-за новостей, связанных с войной. Мне кажется, это было очень кстати и вовремя. Сейчас я продолжаю работать. Мы в хороших отношениях с MO3GI и Ириной. Пригласила их на свой концерт в Киеве. Сейчас я со своей командой принимаю решение. Я делаю ошибки. Понимаю, как двигаться дальше. Раньше они со мной, как с ребенком. Я ничего не понимала. Я просто танцевала и пела. А сейчас надо думать", — признается певица.

Андраде также рассказала, что сейчас проживает в двух странах. После полномасштабного вторжения рф она много времени проводила в Испании, а теперь вместе с подругами арендует квартиру в Польше, но регулярно приезжает и в Украину.

"Наверное, до конца следующего года будет так. Я не знаю, наверное. Две недели в Украине, две недели в Польше. Живу на две страны", - добавила Мишель.

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.