Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати", не стримала емоцій від новин.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила своє ефектне фото, на якому позує з жовто-блакитною фарбою на руці, та поділилася думками про звільнення Херсона від російських загарбників.

"Затамувавши подих… Часом досі не можу стримати сліз..Херсон знову вдома! Змішані відчуття болю, полегшення, хвилювання… хочеться святкувати, але дуже тихенько, мовчки) Вірю у звільнення всіх тимчасово окупованих територій України! Дякую Силам Оборони❤️", — наголосила Ганна Кошмал.

Шанувальники в коментарях підтримали зірку "Сватів" та засипали її компліментами:

"Яка ж ви гарна 😍";

"Аж не віриться. Я читала новини і думала фейк. Слава ЗСУ🙏. Слава Україні";

"Слава Україні! Ми всі дуже радіємо 💙💛";

"Сподіваюсь, що ми переможемо, і тоді всі Українці, які померли через росію, військові та мирні громадяни, будуть спочивати спокійно";

"Так, звичайно хочеться радіти та стрибати, але треба памятати, якою то ціною все дається😢";

"Аня молодчинка. Україна переможе, бо світло завжди перемагає темряму, а Добронравови дуже розчарували і заборонити в'їзд всім російським акторам, всім, які підтримують руський мір";

"Всі окуповані території обов'язково будуть звільнені та повернені додому! Віримо в ЗСУ!🙏💖";

"Так і буде. Бо ми - світло. Світло!!!🔥❤️".

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