Украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся благодаря роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", не сдержала эмоций от новостей.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила свое эффектное фото, на котором позирует с желто-голубой краской на руке, и поделилась мыслями об освобождении Херсона от российских захватчиков.

"Затаив дыхание… Иногда до сих пор не могу сдержать слез..Херсон снова дома! Смешанные ощущения боли, облегчения, волнения… хочется праздновать, но очень тихонько, молча) Верю в освобождение всех временно оккупированных территорий Украины! Спасибо Силам Обороны❤️", — подчеркнула Анна Кошмал.

Поклонники в комментариях поддержали звезду "Сватов" и засыпали ее комплиментами:

"Какая же вы хорошая 😍";

"Даже не верится. Я читала новости и думала фейк. Слава ВСУ🙏. Слава Украине";

"Слава Украине! Мы все очень радуемся 💙💛";

"Надеюсь, что мы победим, и тогда все Украинцы, умершие из-за России, военные и мирные граждане, будут покоиться спокойно";

"Да, конечно хочется радоваться и прыгать, но надо помнить, какой ценой все дается 😢";

"Аня молодчинка. Украина победит, потому что свет всегда побеждает темноту, а Добронравовы очень разочаровали и запретить въезд всем российским актерам, всем, поддерживающим русский мир";

"Все оккупированные территории обязательно будут освобождены и возвращены домой! Верим в ВСУ!🙏💖";

"Так и будет. Потому что мы – свет. Свет!!! 🔥❤️".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.