Популярна українська "Холостячка", відома актриса Ксенія Мішина активно веде Інстаграм, розповідає про себе та вражає фото із відпочинку. Також артистка любить ділитися секретами натхнення та краси.

«Тобі не завжди потрібний план! Іноді потрібно просто видихнути, повірити, відпустити. І побачити, що станеться! - Написала загадково Ксенія під серією кадрів з невеликого відпочинку.

У відповідь артистка отримала багато компліментів, а її колега, друга головна героїня «Холостячки» після Ксенії Злата Огневич також підтримала: «Люблю тебе, красуне!».

У мережі також прокоментували пост Ксенії:

«Ви фантастична, як завжди 🙌; Супер❤️Потрібні слова🔥Спасибі🌈; Це точно. Проти планування не маю нічого проти, але імпровізувати і побалуватися просто так ніколи не завадить; 🔥неймовірна Ксю!; 😍 які правильні слова, ви красуня; Фантастична!!✨😍».

Часто Ксенія ділиться щасливими кадрами, вражає розповідями про розвиток та ділиться зауваженнями.

Цього разу на представлених кадрах Ксенія похвалилася талантом сина – він зняв для неї відео біля басейну. Мішина вирішила поплавати і заразом захопила дівчат фігурою, над якою активно працює, дотримується спеціального раціону, ходить до масажиста і на різні процедури.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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