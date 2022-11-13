Популярная украинская "Холостячка", известная актриса Ксения Мишина активно ведет Инстаграм, рассказывает о себе и впечатляет фото из отдыха. Также артистка любит делиться секретами вдохновения и красоты.

«Тебе не всегда нужен план! Иногда нужно просто выдохнуть, поверить, отпустить. И увидеть, что произойдет! – написала загадочно Ксения под серией кадров из небольшого отдыха.

В ответ артистка получила много комплиментов, а ее коллега, вторая главная героиня «Холостячки» после Ксении Злата Огневич также поддержала: «Обожаю тебя, красавица!».

В сети также прокомментировали пост Ксении:

«Вы фантастична, как всегда 🙌; Супер❤️Нужны слова🔥Спасибо🌈; Это точно. Против планирования не имею ничего против, но импровизировать и "побаловаться" просто так никогда не помешает; 🔥невероятная Ксю!; 😍 какие правильные слова, вы красавица; Фантастическая!!✨😍».

Часто Ксения делится счастливыми кадрами, впечатляет рассказами о развитии и делится замечаниями.

В этот раз на представленных кадрах Ксения похвасталась талантом сына - он снял для нее видео у бассейна. Мишина решила поплавать и заодно восхитила девушек фигурой, над которой активно работает, придерживается специального рациона, ходит к массажисту и на разные процедуры.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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