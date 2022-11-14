Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марія, яка після повномасштабного вторгнення рф виїхала за кордон, розповіла про роботу з іншими українками, та показала ефектне відео бекстейджу нової фотосесії.

"Ми - Українки! Ми відчуваємо одна одну, ми постійно у русі, тільки ми сьогодні знаємо, як з великим болем всередині продовжувати бачити красу… Всі ці місяці, де б я не була, я працюю лише з українцями! Дякую за цю роботу та за мої відчуття дому", — пише Маша Єфросиніна.

Шанувальники в коментарях підтримали телеведучу, засипали її компліментами, проте, як завжди, не обійшлося й без зауважень щодо її надмірної худорлявості:

"Дуууууже красива!!! Неймовірна😍❤️";

"Дивлюсь і згадую ваші переживання стосовно ваги і як ви хотіли виглядати ще більш стрункою, зараз це все є і дуже рада за вас, проте шкода, що такою ціною..переживаннями та нервами";

"Божечко!! Маша!яка ви гарна!неможливо!!";

"Маша, ви дуже змінилися. Ваша краса стала іншою. В ній якийсь Вселенський спокій, ваша внутрішня трансформація проявилася зовні. Це прекрасно";

"Ви передаєте свою силу, рішучість через фото❤️".

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.