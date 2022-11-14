В этот раз на своей странице в Instagram Мария, которая после полномасштабного вторжения рф уехала за границу, рассказала о работе с другими украинками, и показала эффектное видео бекстейджа новой фотосессии.

"Мы - Украинки! Мы чувствуем друг друга, мы постоянно в движении, только мы сегодня знаем, как с большой болью внутри продолжать видеть красоту… Все эти месяцы, где бы я ни была, я работаю только с украинцами! Спасибо за эту работу и за мои ощущения дома", - пишет Маша Ефросинина.

Поклонники в комментариях поддержали телеведущую, засыпали ее комплиментами, однако, как всегда, не обошлось и без замечаний по поводу ее чрезмерной худобы:

"Очеееень красивая!!! Невероятная😍❤️";

"Смотрю и вспоминаю ваши переживания относительно веса и как вы хотели выглядеть еще более стройной, сейчас это все есть и очень рада за вас, однако жаль, что такой ценой..переживаниями и нервами";

"Божечко!! Маша! какая вы хорошая! невозможно!!";

"Маша, вы очень изменились. Ваша красота стала другой. В ней некое Вселенское спокойствие, ваша внутренняя трансформация проявилась снаружи. Это прекрасно";

"Вы передаете свою силу, решительность через фото❤️".

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.