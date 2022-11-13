Тіна Кароль показала зворушливі кадри із працівницею управління ДСНС, яка серйозно постраждала під час вибуху.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль активно веде соціальні мережі, розповідає про тебе та показує кадри своєї діяльності, відпочинку та виступів. На цей раз артистка змогла вразити шанувальників.

На цей раз артистка відвідала лікарню працівницю управління ДСНС із Дніпра. Кадрами із рятівницею Євгенією Дудкою артистка поділилася у своєму Telegram-каналі.

Тіна Кароль сказала, що та дуже смілива:

«Вона неймовірно смілива, дуже гарна! Женю, все буде клас, життя тільки починається», — сказала співачка.

«Любімкааа💘😻; Читаєш пости Жені - і сльози. Але завдяки таким, як вона розумієш, що ми сильні, вільні та непокорені; Це дуже мило 🤗😍 Так, ця дівчина дійсно велика молодчинка і дуже сильна! 👏🇺🇦 У нас золоті люди. Все буде добре❤️; Вона вижила під обстрілами недалеко?; Зрозуміла! Розумниця, вижила 😊😍; Їй одразу більше 10 операцій зробили, була дуже тяжкою».

Раніше Тіна Кароль з'явилася на прем'єрі серіалу "1899" від Netflix у Берліні. На співачці можна побачити костюм українського бренду MAZINI, чим справила враження на шанувальників.

На прем'єрі драматичного серіалу з елементами містики та жахів артистка виблискувала в костюмі карамельного відтінку, доповнила акуратними туфлями модну цибулю, а волосся знаменитість поклала у фірмові локони і зробила легкий макіяж з акцентом на коричневих губах.

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