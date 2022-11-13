Тина Кароль показала трогательные кадры с работницей управления ГСЧС, которая серьезно пострадала при взрыве.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль активно ведет социальные сети, рассказывает о тебе и показывает кадры своей деятельности, отдыха и выступлений. В этот раз артистка смогла впечатлить поклонников.

В этот раз артистка посетила больницу работницу управления ГСЧС из Днепра. Кадрами со спасательницей Евгенией Дудкой артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Тина Кароль сказала, что та очень смелая:

«Она невероятно смелая, очень хорошая! Женечка, все будет класс, жизнь только начинается», — сказала певица.

«Любимкааа💘😻; Читаешь посты Жене - и слезы.. Но благодаря таким как она понимаешь, что мы сильны, свободны и непокоренные; Это очень мило 🤗😍 Да, эта девушка действительно большая молодчинка и очень сильная! 👏🇺🇦 У нас золотые люди. Все будет хорошо❤️; Она выжила под обстрелами недалеко?; Поняла! Умница, выжила😊😍; Ей сразу больше 10 операций сделали, была очень тяжелой».

Ранее Тина Кароль появилась на премьере сериала «1899» от Netflix в Берлине. На певице можно увидеть костюм украинского бренда MAZINI, чем произвела впечатление на поклонников.

На премьере драматического сериала с элементами мистики и ужасов артистка блистала в костюме карамельного оттенка, дополнила аккуратными туфлями модный лук, а волосы знаменитость уложила в фирменные локоны и сделала легкий макияж с акцентом на коричневых губах.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.