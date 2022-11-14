Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук вирішила поділитися рецептом надзвичайно смачних кабачкових оладок.
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
✅5 кабачків, можна менше
✅2 ложки борошна
✅яйце
✅сіль
✅перець
✅базилік
✅дрібка цукру
✅цибуля
✅часник
Увесь процес приготування кабачкових оладок Ганна показала на відео:
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Смажить оладки Саліванчук на рисовій олії, а потім викладає їх на паперовий рушник, аби прибрати зайвий жир. Готову страву вона подає з солоною червоною рибкою, огірком та соусом, зробленим зі сметани та часнику.
Шанувальники актриси в коментарях оцінили рецепт, а дехто також ділиться своїми порадами:
"Це дуже смачно. В мене якось залишилося трошки фаршу від пельменів і я додала до кабачків. Вийшло теж смачно! Іноді так роблю))))";
"Дякуємо за ваш позитивний настрій !";
"Ойойой як гарно";
"Дякую за рецепт 👍";
"Кулінарна богиня!👏".
"Боже, як смачно все виглядає. А я приїхала до бабусі і зараз будемо пельмені ліпити".
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