Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук вирішила поділитися рецептом надзвичайно смачних кабачкових оладок.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

✅5 кабачків, можна менше

✅2 ложки борошна

✅яйце

✅сіль

✅перець

✅базилік

✅дрібка цукру

✅цибуля

✅часник

Увесь процес приготування кабачкових оладок Ганна показала на відео:



Смажить оладки Саліванчук на рисовій олії, а потім викладає їх на паперовий рушник, аби прибрати зайвий жир. Готову страву вона подає з солоною червоною рибкою, огірком та соусом, зробленим зі сметани та часнику.

Шанувальники актриси в коментарях оцінили рецепт, а дехто також ділиться своїми порадами:

"Це дуже смачно. В мене якось залишилося трошки фаршу від пельменів і я додала до кабачків. Вийшло теж смачно! Іноді так роблю))))";

"Дякуємо за ваш позитивний настрій !";

"Ойойой як гарно";

"Дякую за рецепт 👍";

"Кулінарна богиня!👏".

"Боже, як смачно все виглядає. А я приїхала до бабусі і зараз будемо пельмені ліпити".

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