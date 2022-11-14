Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук решила поделиться рецептом вкуснейших кабачковых оладий.
Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты:
✅5 кабачков, можно меньше
✅2 ложки муки
✅яйцо
✅соль
✅перец
✅базилик
✅щепотка сахара
✅лук
✅чеснок
Весь процесс приготовления кабачковых оладий Анна показала на видео:
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Жарит оладьи Саливанчук на рисовом масле, а затем выкладывает их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовое блюдо она подает с соленой красной рыбкой, огурцом и соусом, сделанным из сметаны и чеснока.
Поклонники актрисы в комментариях оценили рецепт, а некоторые также делятся своими советами:
"Это очень вкусно. У меня как-то осталось немножко фарша от пельменей и я добавила к кабачкам. Вышло тоже вкусно! Иногда так делаю))))";
"Спасибо за ваше положительное настроение!";
"Ойойой как красиво";
"Спасибо за рецепт 👍";
"Кулинарная богиня! 👏".
"Боже, как вкусно все выглядит. А я приехала к бабушке и сейчас будем пельмени лепить".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
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