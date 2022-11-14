Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук решила поделиться рецептом вкуснейших кабачковых оладий.

Для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты:

✅5 кабачков, можно меньше

✅2 ложки муки

✅яйцо

✅соль

✅перец

✅базилик

✅щепотка сахара

✅лук

✅чеснок

Весь процесс приготовления кабачковых оладий Анна показала на видео:



Жарит оладьи Саливанчук на рисовом масле, а затем выкладывает их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Готовое блюдо она подает с соленой красной рыбкой, огурцом и соусом, сделанным из сметаны и чеснока.

Поклонники актрисы в комментариях оценили рецепт, а некоторые также делятся своими советами:

"Это очень вкусно. У меня как-то осталось немножко фарша от пельменей и я добавила к кабачкам. Вышло тоже вкусно! Иногда так делаю))))";

"Спасибо за ваше положительное настроение!";

"Ойойой как красиво";

"Спасибо за рецепт 👍";

"Кулинарная богиня! 👏".

"Боже, как вкусно все выглядит. А я приехала к бабушке и сейчас будем пельмени лепить".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.