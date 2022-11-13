Телеведучий Даніель Салем, який у лавах ЗСУ зараз боронить Україну від окупантів, розкрив, як йому допомогла Тіна Кароль.

Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння рф він пішов до ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів.

На "Голосі країни" Даніель був у команді Тіни Кароль, завдяки цьому проекту вони й зблизилися. Зараз співачка активно гастролює та збирає кошти на допомогу українським захисникам. У вересні вона підігнала розвідгрупі Салема "12 друзів Оушена" пікап, на якому він із побратимами першими заїхали в Херсон та встановили там прапор України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив кадри з концерту Тіни Кароль, на якому глядачам показали відеозвернення Даніеля, в якому він подякував своїй зірковій подрузі.

"Тіна Кароль, дякую тобі за твою допомогу та підтримку! Ти дуже багато робиш для воїнів, для мирних жителів та своєї України! Слава Україні", — написав Даніель під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали ведучого: "Велике вам дякую я з Херсонщини, мій рідний Херсон вільний, але батьки ще в окупації в Чаплинці. Ми віримо і молимося в перемогу 🙏😢 Великий вам усім уклін, ви найкращі воїни, захисники в усьому світі ❤️".

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