Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Даніель Салем, який зараз перебуває на фронті та захищає Україну від російських загарбників, розповів про трагедію. Пост з'явився на його особистій сторінці в Instagram.

Зокрема Даніель Салем написав на своїй сторінці про побратима, і зі слів, якими він його описує, стає зрозуміло, що бойовий товариш загинув. Даніель Салем також поділився теплими спогадами про загиблого товариша, якого він називає "братиком".

"Ми з тобою познайомилися 24-го! Ти, взявши гранату, поклав її в кишеню. Потім узявши запал до неї і роздивляючись, розігнув вусики, дістав чеку, і з величезним здивуванням дивився як відлітає скоба)) Єдине, що я встиг сказати (ти це навіщо зробив?), потім звук розриву запала і купа здивованих очей, спрямованих на тебе. Наступна картина, нас комбат везе до медсестри.Пам'ятаю, ще довго з тобою сміялися як діти, і це тільки одна історія наших пригод. Ти був безпосереднім і світлим! Я не знав таких людей, як ти, завжди з усмішкою, завжди з честю! Жму руку, братик", - написав Салем.

У коментарях користувачі мережі залишили слова співчуття, крім того, їх дуже зворушив лист Салема до свого загиблого друга.

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

Також Politeka писала, що Даніель Салем сім разів потрапляв під обстріл, ведучий навіть записав прощальне відео.