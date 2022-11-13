Телеведущий Даниэль Салем, который в рядах ВСУ сейчас защищает Украину от оккупантов, раскрыл, как ему помогла Тина Кароль.

Ранее Даниэль был участником популярных шоу «Танцы со звездами», «Голос країни», «Маска». Но с начала полномасштабного вторжения России он пошел в ВСУ, чтобы защищать Украину от оккупантов.

На "Голосе країни" Даниэль был в команде Тины Кароль, благодаря этому проекту они и сблизились. Сейчас певица активно гастролирует и собирает средства в помощь украинским защитникам. В сентябре она подогнала разведгруппе Салема "12 друзей Оушена" пикап, на котором он с побратимами первыми заехали в Херсон и установили флаг Украины.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущий разместил кадры с концерта Тины Кароль, на котором зрителям показали видеообращение Даниэля, в котором он поблагодарил свою звездную подругу.

"Тина Кароль, спасибо тебе за твою помощь и поддержку! Ты очень много делаешь для воинов, для мирных жителей и своей Украины! Слава Украине", - написал Даниэль под видео.

Поклонники в комментариях поддержали ведущего: "Большое вам спасибо, я из Херсонской области, мой родной Херсон свободен, но родители еще в оккупации в Чаплинке. Мы верим и молимся в победу 🙏😢 Большой вам всем поклон, вы лучшие воины, защитники во всем мире".

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