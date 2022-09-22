Телеведучий Даніель Салем, який у лавах ЗСУ зараз боронить Україну від окупантів, публічно звернувся до співачки Тіни Кароль.

Раніше Даніель був учасником популярних шоу «Танці з зірками», «Голос країни», «Маска». Але з початку повномасштабного вторгенння рф він пішов до ЗСУ, аби захищати Україну від окупантів. Салем уже двічі постраждав у ході бойових дій: нещодавно травмував спину, спіймавши кулю в бронік, а перед тим — отримав контузію та пошкодив вухо.

На "Голосі країни" Даніель був у команді Тіни Кароль, завдяки цьому проекту вони й зблизилися. Зараз співачка активно гастролює, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Салем розмістив відеозвернення, в якому подякував Кароль за пікап, який вона підігнала його розвідгрупі "12 друзів Оушена".

"Тіна Кароль, Моя водолій, люблю, обіймаю, дякую! за те що ти своїми вчинками, піснями ти об'єднуєш Україну, мотивуєш бійців, які захищають нашу рідну Україну щодня. Я завжди тобі казав, що ти посол серця :) Вільні! Нескорені! Дякую всім тим, хто приєднався до зборів, обожнюю вас і тисну вам руку! Ваша допомога допоможе нам підготувати цю малу для бойових завдань!", — написав Даніель під відео.

Нагадаємо, що постраждалий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

Також Politeka писала, що Даніель Салем сім разів потрапляв під обстріл, ведучий навіть записав прощальне відео.