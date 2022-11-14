Популярна артистка, актриса театру та кіно Ганна Саліванчук старанно займається спортом, щоб тримати себе у формі та скинути зайве. Більше того, артистка також приділяє багато часу масажу, заняттям у басейні, тренуванням та процедурам у салоні.

«Я вже думала, що готова до сайкл, але ще не встигаю, дуже важко. 45 хвилин і ти як після басейну! Піду поплаваю, щоб не думати про їжу.

За тренування – 460 калорій! – поділилася враженнями Саліванчук. Вона показала кілька кадрів із заняття, а потім поділилася невеликим відео із басейну.

Ганна досить активно веде соціальні мережі, все частіше артистка розповідає про себе, свою творчість і схуднення. Нещодавно Саліванчук заявила, що хоче скинути 5 кг і тепер має намір активно боротися з тим, що її не влаштовує.

Вона активно тренується, ходить на масаж, танці та у басейн. Не забуває Саліванчук дивувати кадрами із відпочинку. Цього разу Саліванчук показала свої форми і живіт, бажаючи досягти ідеального преса: "Будемо працювати!".

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