Популярная артистка, актриса театра и кино Анна Саливанчук усердно занимается спортом, чтобы держать себя в форме и сбросить лишнее. Более того, артистка также уделяет много времени массажу, занятиям в бассейне, тренировкам и процедурам в салоне.

«Я уже думала, что готова к сайклу, но еще не успеваю, очень тяжело. 45 минут и ты как после бассейна! Пойду поплаваю, чтобы не думать о еде…

За тренировку – 460 калорий! – поделилась впечатлениями Саливанчук. Она показала несколько кадров из занятия, а после поделилась небольшим видео из бассейна.

Анна довольно активно ведет социальные сети, все чаще артистка рассказывает о себе, своем творчестве и похудении. Не так давно Саливанчук заявила, что желает сбросить 5 кг и теперь намерена активно бороться с тем, что ее не устраивает.

Она активно тренируется, ходит на массаж, танцы и в бассейн. Не забывает Саливанчук удивлять кадрами из отдыха. В этот раз Саливанчук показала свои формы и живот, желая добиться идеального пресса: "Будем работать!".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.