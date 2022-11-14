Як повідомляє Politeka.net, тікаючи з Херсона окупанти вкрали єнота. На цю новину відреагували соцмережі. Люди почали створювати меми на цю тему, тому що викрадення єнота "другою армією світу" це ще той абсурд. Не втрималася і знаменита українська телеведуча Катя Осадча, яка висміяла окупантів на своїй сторінці в Instagram.

За поганий вчинок Катя Осадча назвала викрадачів "ганебниками". Проте у поверненні тварини додому телеведуча не сумнівається.

Після хвастощів російських пропагандисів про те, як вони викрали єнота під час втечі з Херсона, Катерина Осадча припустила, що саме з цією метою окупанти й заходили до українського обласного центру.

"То вони в Херсон за єнотом приходили? Ганебники світу. Далі буде. А єнота свого ми теж повернемо", - пообіцяла телеведуча.



Варто зазначити, що викрадачом єнота виявився власник кримського зоопарку "Тайган" Олег Зубков. Він був неодноразово судимий і в рамках однієї зі справ – про травму, отриману дитиною після нападу лева – горе-бізнесмена відпустили із СІЗО лише 27 жовтня.

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