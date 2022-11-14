Як повідомляє Politeka.net , український мультиартист Дмитро Монатик прозвітував, скільки коштів йому вдалося зібрати для України за дев'ять місяців повномасштабної війни, яку вороже розв'язала росія. Пост про це з'явився на його сторінці в Instagram.

Дмитро Монатик зараз продовжує активну гастрольну діяльність зі світового туру "ART Оборона", метою якого є збирання коштів для потреб ЗСУ та українців, які постраждали за час повномасштабного вторгнення. До того ж, артист волонтерить, збирає гуманітарну допомогу і розповідає правду про вторгнення росії в Україну.

За цей час музикантові вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень (близько 500 000 євро) для потреб ЗСУ та українців.

"Подібні звіти ніколи не були моїми принципами. Весь час я вважав за краще робити гарні справи і не кричати про це. Проте розумію, що несу відповідальність перед кожним, хто приходить до нас на концерти та стає частиною нашого спільного фронту. Я дуже вдячний кожному, хто за весь цей період стає частиною "ART Оборони" і приєднується до культурного фронту." – поділився Дмитро Монатик та зазначив, що робитиме й надалі все, що може для ЗСУ.

Нагадаємо, що Монатік згадав, як проводив час з синами до війни.

Як повідомляла Politeka, Монатік дав перше інтерв'ю за три місяці, розгнівавши українців.

Також Politeka писала, що Монатік в Ірландії дав благодійний концерт і розлютив українців.