Как сообщает Politeka.net, украинский мультиартист Дмитрий Монатик отчитался, сколько средств ему удалось собрать для Украины за девять месяцев полномасштабной войны, которую враждебно развязала россия. Пост об этом появился на его странице в Instagram.

Дмитрий Монатик сейчас продолжает активную гастрольную деятельность по мировому туру "ART Оборона", целью которого является сбор средств для нужд ВСУ и украинцев, пострадавших за время полномасштабного вторжения. Ко всему прочему, артист волонтерит, собирает гуманитарную помощь и рассказывает правду о вторжении рф в Украину.

За это время музыканту удалось собрать более 20 миллионов гривен (около 500 000 евро) для нужд ВСУ и украинцев.

"Подобные отчеты никогда не являлись моими принципами. Все время я предпочитал лучше делать хорошие дела и не кричать об этом. Однако понимаю, что несу ответственность перед каждым, кто приходит к нам на концерты и становится частью нашего общего фронта.Я очень благодарен каждому, кто за весь этот период становится частью "ART Обороны" и присоединяется к культурному фронту" – поделился Дмитрий Монатик и отметил, что будет делать и дальше все, что может для ВСУ.

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.