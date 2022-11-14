Гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк", потішила кадрами про своє життя та чесно показала "успіхи".

Популярна гімнастка, спортсменка та переможниця одного із сезонів «Холостячка» Даша Ульянова щодня намагається показати в Інстаграм найрізноманітніші моменти зі свого життя. Подобається дівчині та смішити фанатів своїми зауваженнями про ситуацію на особистому фронті.

Цього разу вона посміялася з того, як у оточуючих вже є діти, у знайомих бізнес або якісь плани на нього. Коли вона сама не поспішає заводити сім'ю і просто дуріє.

«Вибачте, не втрималася 😁» - додає Даша під відео.

Гумористичний метод подачі ситуації та представлені кадри одразу оцінили і шанувальники:

«Клас, це шедевр 😂🔥; Даша я їду 🤣; Це правда, це я; Яка у вас модель ролексів? 😂каміш🤣🤣🤣🤣моєго дитинства😂; 😂😂 просто рветься живіт; Круте відео🤣 Тому що це ще й правда😂❤️; Насолоджуйтеся життям".

Раніше дівчина вразила фоловерів новою модною фотосесією, яку влаштувала просто на парковці.

У підписі до публікації Ульянова нічого не написала, залишила лише кумедне емодзі.

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