Популярная гимнастка, спортсменка и победительница одного из сезонов «Холостячка» Даша Ульянова каждый день старается показать в Инстаграм самые разные моменты из своей жизни. Нравится девушке и смешить фанатов своими замечаниями о ситуации на личном фронте.

В этот раз она посмеялась над тем, как у окружающих уже есть дети, у знакомых бизнес или какие-то планы на него. В то время как она сама не спешит заводить семью и просто дурачится.

«Извините, не удержалась 😁» - добавляет Даша под видео.

Юмористический метод подачи ситуации и представленные кадры сразу оценили и поклонники:

«Класс, это шедевр😂🔥; Даша я еду 🤣; Это правда, это – я; Какая у вас модель ролексов?; 😂камиш🤣🤣🤣🤣моего детства😂; 😂😂 просто рвется живот; Крутое видео🤣 Потому что это еще и правда😂❤️; Наслаждайтесь жизнью».

Ранее девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила прямо на парковке.

В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, оставила лишь забавное эмодзи.

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