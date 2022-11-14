Популярная гимнастка, спортсменка и победительница одного из сезонов «Холостячка» Даша Ульянова каждый день старается показать в Инстаграм самые разные моменты из своей жизни. Нравится девушке и смешить фанатов своими замечаниями о ситуации на личном фронте.
В этот раз она посмеялась над тем, как у окружающих уже есть дети, у знакомых бизнес или какие-то планы на него. В то время как она сама не спешит заводить семью и просто дурачится.
«Извините, не удержалась 😁» - добавляет Даша под видео.
Юмористический метод подачи ситуации и представленные кадры сразу оценили и поклонники:
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«Класс, это шедевр😂🔥; Даша я еду 🤣; Это правда, это – я; Какая у вас модель ролексов?; 😂камиш🤣🤣🤣🤣моего детства😂; 😂😂 просто рвется живот; Крутое видео🤣 Потому что это еще и правда😂❤️; Наслаждайтесь жизнью».
Ранее девушка впечатлила фолловеров новой модной фотосессией, которую устроила прямо на парковке.
В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, оставила лишь забавное эмодзи.
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