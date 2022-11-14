Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Тіна Кароль вже не перший місяць гастролює світом, ділиться кадрами зі своїх виступів і розповідає про різні пам'ятні випадки. На цей раз не обійшлося без приємностей на виступі артистки.

«Зворушливий момент для всіх – відеодзвінок у реалтаймі хлопців із фронту з глядачами у концертному залі. Це про єднання нації, це про підтримку та наснагу, це про повагу та увагу нашим захисникам. Колір нації!

Хлопці Чернівецького прикордонного загону, що знаходяться на Донеччині, отримали утеплення від мого фонду. Слава нашим людям та нашим Героям» - пише Кароль під постом.

У мережі підтримують:

«Тіна дякуємо вам за підтримку наших хлопців 🕊🤍 низький уклін вам; Слава нашим мужнім ЗСУ! Слава Україні! Від відео, тільки сльози щастя та посмішка❤️🇺🇦🙏; Херсон-це Україна 🇺🇦 дякую ВСУ; Наші хлопці (наші герої); Гордість! 🙏🏻; Слава нашим котикам захисникам 🔥; Херсон – це Україна, а Україна – це Божа країна 🙏».

Раніше Тіна Кароль показала зворушливі кадри із працівницею управління ДСНС, яка серйозно постраждала під час вибуху.

Артистка відвідала лікарню робітницю управління ДСНС із Дніпра. Кадрами із рятівницею Євгенією Дудкою артистка поділилася у своєму Telegram-каналі.

Тіна Кароль сказала, що та дуже смілива:

«Вона неймовірно смілива, дуже гарна! Женю, все буде клас, життя тільки починається», — сказала співачка.

Нагадаємо, Тіна Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.

Як повідомляла Politeka, Кароль спантеличила українців незграбними висловлюваннями про особисте життя.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль без макіяжу і в домашнім одязі наважилася показати справжню себе.