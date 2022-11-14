Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль уже не первый месяц гастролирует по миру, делится кадрами со своих выступлений и рассказывает о разных памятных случаях. В этот раз не обошлось без приятностей на выступлении артистки.

«Трогательный момент для всех – видеозвонок в реалтайме ребят с фронта со зрителями в концертном зале. Это об единении нации, это о поддержке и воодушевлении, это об уважении и внимании нашим защитникам. Цвет нации!

Ребята Черновицкого пограничного отряда, которые находятся в Донецкой области, получили утепление от моего фонда. Слава нашим людям и нашим Героям» - пишет Кароль под постом.

В сети поддерживают:

«Тина благодарим вас за поддержку наших ребят 🕊🤍 низкий поклон вам; Слава нашим мужественным ВСУ! Слава Украине! От видео, только слезы счастья и улыбка❤️🇺🇦🙏; Херсон-это Украина 🇺🇦 спасибо ВСУ; Наши ребята (наши герои); Гордость! 🙏🏻; Слава нашим котикам защитникам🔥; Херсон это Украина, а Украина – это Божья страна 🙏».

Ранее Тина Кароль показала трогательные кадры с работницей управления ГСЧС, которая серьезно пострадала при взрыве.

Артистка посетила больницу работницу управления ГСЧС из Днепра. Кадрами со спасательницей Евгенией Дудкой артистка поделилась в своем Telegram-канале.

Тина Кароль сказала, что та очень смелая:

«Она невероятно смелая, очень хорошая! Женечка, все будет класс, жизнь только начинается», — сказала певица.

Напомним, Тина Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, что Тина Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.