Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно влаштувала рідкісну зйомку зі своїми колегами та товаришами, з якими разом займається фондом підтримки українців та українок. Після деяких фото недоброзичливці ведучої засипали її гнівними словами, але Марія мовчати не відповіла.

Так виглядає агонія «милих» російських ватних матусь. Ось ви пишіть, як я такі вкидання витримую взагалі? Ви що, мене це навіть не чіпає взагалі - їх стільки, що це тримає мене в усвідомленні, яка нах * ен проплавлена ​​вата ця нація.

Мені лише шкода їхніх дітей. Але наших шкода більше! Тож, якщо можете допомогти, відповідайте на наступні сторони» - висловилася Марія.

Нагадаємо, раніше Марія, яка після повномасштабного вторгнення Росії поїхала за кордон, розповіла про роботу з іншими українками, і показала ефектне відео бекстейджа нової фотосесії.

"Ми – Українки! Ми відчуваємо один одного, ми постійно в русі, тільки ми сьогодні знаємо, як з великим болем усередині продовжувати бачити красу… Всі ці місяці, де б я не була, я працюю тільки з українцями! Дякую за цю роботу та за мої відчуття вдома", - пише Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.