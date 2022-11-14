Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, с чем ей приходится бороться в социальной сети из-за обозленных россиянок.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина не так давно устроила редкую съемку со своими коллегами и товарищами, с которыми вместе занимается фондом поддержки украинцев и украинок. После некоторых фото недоброжелатели ведущей засыпали ее гневными словами, но Мария молчать не стала в ответ.

«Так выглядит агония «милых» русских ватных мамочек. Вот вы пишите, как я такие вбросы выдерживаю вообще? Вы что, меня это даже не трогает вообще – их столько, что это держит меня в осознании, какая нах*ен проплавленная вата эта нация.

Мне только жаль их детей. Но наших жаль больше! Так что, если можете помочь, отвечайте на следующие стори» - высказалась Мария.

Напомним, ранее Мария, которая после полномасштабного вторжения рф уехала за границу, рассказала о работе с другими украинками, и показала эффектное видео бекстейджа новой фотосессии.

"Мы - Украинки! Мы чувствуем друг друга, мы постоянно в движении, только мы сегодня знаем, как с большой болью внутри продолжать видеть красоту… Все эти месяцы, где бы я ни была, я работаю только с украинцами! Спасибо за эту работу и за мои ощущения дома", - пишет Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.