Дружина Віктора Павлика поділилася, що почувається дуже погано, але, незважаючи на це, вже вирушила у справах і з'їздила на роботу.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно дружина українського співака Віктора Павлика, блогер Катерина Реп'яхова, розповіла, що їхній однорічний син захворів. У хлопчика піднялася температура і його почало нудити. Крім цього, Мишка мучить діарея. Слідом за малюком захворіла і сама Катерина. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дружина Віктора Павлика поділилася, що почувається дуже погано, але, незважаючи на це, вже вирушила у справах і з'їздила на роботу, адже там багато потрібно зробити після відпустки в Єгипті. Крім того, на їх вулиці вимкнули світло, тому їй не хотілося просто так сидіти вдома, і вона вирішила зловити сигнал інтернету на роботі.

"У мене такі страшні мішки під очима. Я все ще хворію. Мені дуже погано насправді і навіть ніс зовсім не дихає. Вуха закладає, я дуже погано чую. Просто жесть і коли я з цього вже вийду - навіть не уявляю", - зізналася Катерина Реп'яхова.

Вона також додала, що вночі не могла спати - у неї боліли кістки так, ніби вони проламуються через шкіру - біль був справді нестерпним. Катерина Реп'яхова уточнила, що довелося випити болезаспокійливе - інакше вона просто не змогла навіть заснути.

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