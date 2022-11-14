Жена Виктора Павлика поделилась, что чувствует себя очень плохо, но несмотря на это уже отправилась по делам и съездила на работу.

Как сообщает Politeka.net, недавно жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, рассказала, что их годовалый сын заболел. У мальчика поднялась температура и его начало тошнить. Кроме этого, Мишу мучает диарея. Вследом за малышом заболела и сама Екатерина. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Жена Виктора Павлика поделилась, что чувствует себя очень плохо, но несмотря на это уже отправилась по делам и съездила на работу, ведь там много нужно сделать после отпуска в Египте. Кроме того, на их улице выключили свет, потому ей не хотелось просто так сидеть дома и она решила поймать сигнал интернета на работе.

"У меня такие страшные мешки под глазами. Я все еще болею. Мне очень плохо на самом деле и даже нос совсем не дишит. Уши закладает, я очень плохо слышу. просто жесть и когда я из этого уже выйду - даже не представляю", - призналась Екатерина Репьяхова.

Она также добавила, что ночью не могла спать - у нее болели кости так, словно они проламываются через кожу - боль была действительно невыносимой. Екатерина Репьяхова поделилась, что пришлось выпить болеутоляющее - иначе она просто не смогла бы даже уснуть.

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