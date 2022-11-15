Відомий грузинський шоумен Іраклі Макацарія поділився кадром зі зйомок "Танців із зірками", де сидить у журі.

Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок зі зйомок "Танців із зірками".

Як виявилось, Іраклі став суддею грузинської адаптації шоу "Танці із зірками", де бере участь українська співачка Оля Полякова. На новій фотографії шоумен показав себе та інших суддів проекту, вони сидять за столом журі та мило позують на камеру.

У підписі до публікації Макацарія написав: "DWTS season 11. @dwts_ge @sofikoshevardnadze". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію екс-"Холостяка" і вітати його з третім ефіром шоу.

Нагадаємо, минулого літа Іраклі зіграв розкішне весілля з чарівною дівчиною Лізою Чичуа, яка на 17 років молодша за нього. Раніше шоумен дуже романтично зробив пропозицію своїй коханій, а відразу після весілля відвіз її у медовий місяць до Греції.

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