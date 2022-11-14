Популярна українська співачка, друга «Холостячка» Злата Огневич щодня показує в Інстаграм різні моменти свого життя. Також артистка любить ділитися деталями своїх перетворень та нових образів.
«Фокусуйтеся на деталях. Вони мають значення 🤍 Бренд має значення. Я обираю наш український бренд», - заявила Злата. Вона також додала, є бренди, які, окрім створення неймовірно стильних колекцій, не стоять осторонь. Допомагають нашій країні, постійно перераховують кошти різні потреби.
«PS Це найкрасивіший компейн, який ми колись робили. Дякую моїй українській beauty team 🤍» - додала також Злата.
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«Яка красуня ❤️; Вона стверджує, що вона звичайна, але ми ж розумію, що вона ідеальна. 🔥; Француженка Злата🥐; Яка ви гарна ❤; Образ 🔥. Вам дуже підходить 🔥; Дуже органічна у цьому образі 🔥👏👍; Просто парижанка; Спіймала сонце?».
Також любить Злата без прикрас показувати різні моменти своїх робочих подорожей.
«Мівіна. Десь у Польщі на заправці. Ви теж їли суху Мівіну в дитинстві? - Запитала Злата і показала, як проводить свої будні без пафосу. Після концерту за кордоном перед повітом дівчину здолав голод, і вона вирішила підкріпитися тим, що є.
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