Відома співачка Настя Каменських часто стикається з досить пильною увагою до свого життя, а також до життя її чоловіка. Довгий час пара знаходилася за кордоном, втікши з країни подалі від війни.
Після повернення пара намагається всіляко показати свій патріотичний настрій та публікує багато звернень та кадрів.
«Я дійсно вважаю українську мову особливою і неймовірно пишаюся нашою культурною спадщиною. Тому оспівувати вірші геніального Павла Тичини – це велика відповідальність та насолода для мене. Сподіваюся, що ви відчули ту емоційну посилку, якою наділена ця пісня❤️» - пише Каменських під новими кадрами.
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«Українська мова дійсно дуже хороша і приємна мова) Є чим пишатися ❥; А ще вона так підходить Насті 😍; Українська це найкрасивіша мова з усіх! 😍🇺🇦❤️; Дуже добре заспівали пісню, видно, що стільки душі вклали в ці рядки))); Пісня🔥🔥🔥І виконання🔥❤️Цілий день слухаю цю пісню 👍Ви така прекрасна😍».
Раніше Настя вирішила розіграти серед шанувальників свої особисті речі і саме їх вона показала на відео.
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