Известный грузинский шоумен Иракли Макацария поделился кадром со съемок "Танцев со звездами", где сидит в жюри.

Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок со съемок "Танцев со звездами".

Как оказалось, Иракли стал судьей грузинской адаптации шоу "Танцы со звездами", где принимает участие украинская певица Оля Полякова. На новой фотографии шоумен показал себя и других судей проекта, они сидят за столом жюри и мило позируют на камеру.

В подписи к публикации Макацария написал: "DWTS season 11. @dwts_ge @sofikoshevardnadze". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию экс-"Холостяка" и поздравлять его с третьим эфиром шоу.

Напомним, прошлым летом Иракли сыграл роскошную свадьбу с очаровательной девушкой Лизой Чичуа, которая на 17 лет младше него. Ранее шоумен очень романтично сделал предложение своей возлюбленной, а сразу после свадьбы отвез ее в медовый месяц в Грецию.

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