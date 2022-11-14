Волосся українська виконавиця Джамала залишила розпущеним і вирішила не наносити на обличчя макіяж.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Джамала, яка принесла Україні перемогу у пісенному конкурсі "Євробачення-2016" , заінтригувала шанувальників новим хітом та концертами у Польщі. Крім того, вона прогулялася вуличками Варшави без макіяжу та у повсякденному вбранні. Кадри з'явилися на її сторінці в Instagram .

Для поїздки до Варшави артистка вибрала ефектний та зухвалий аутфіт. Так, Джамала красувалася у широких бежевих штанях та светрі з принтом, які доповнила світлими ботфортами на масивній платформі. На плечі артистка накинула чорне оверсайз-пальто.

Волосся Джа залишила розпущеним і вирішила не наносити на обличчя макіяж. Артистка зробила кілька знімків просто на вулиці та щасливо посміхалася на камеру.

"Готуємось до концерту, хвилююся кожного разу. Багато хочу вам сказати. У якому місті хотіли б побачити і почути?", - поцікавилася Джамала.

Користувачі мережі почали відповідати на запитання Джамали. Фоловери також з розчуленням відреагували на теплі кадри і залишили душевні відгуки в коментарях: "Така природна і натуральна краса. Ви чарівні. Молода матуся, просто супер", "Є люди, які без косметики - красиві. Джамала це яскравий приклад", "Наша неймовірна Джа".

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.