Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним фото, а у підписі до нього побажала на добраніч.

Як видно, на новій фотографії Злата знята в цікавій локації з густою соковитою зеленню за панорамним вікном. Артистка сидить у кріслі боком до камери і відкинутою назад головою, на ній білосніжний костюм з жилеткою, який підкреслив тендітну фігуру зірки. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

В подписи к публикации Огневич написала: "Добраніч. В цьому слові так багато: «ДОБРАНІЧ». І всього життя не вистачить, щоб відчути, яке воно прекрасне… життя. Ще один день згаса, щоб запалити новий. Відчуваєте його дихання?".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Як ніжно! На добраніч! Нехай завтрашній день принесе в наші душі світло", "Наше рідне сонечко. Як я вас люблю, ви неймовірна. Найкраща людина в житті. Ваші слова в саме серце. Проникливі і зворушливі. Ніжна і неповторна", "Неперевершена Злата, як завжди. З найкращими побажаннями, найкраща", "На добраніч усім, нехай ніч буде спокійною і зберігає Бог наших захисників", "Красива", "На добраніч", "Ви квітка".

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