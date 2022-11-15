Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото, а в подписи к нему пожелала спокойной ночи.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации с густой сочной зеленью за панорамным окном. Артистка сидит в кресле боком к камере и откинутой назад головой, на ней белоснежный брючный костюм с жилеткой, который подчеркнул хрупкую фигуру звезды. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Огневич написала: " Добраніч. В цьому слові так багато: «ДОБРАНІЧ». І всього життя не вистачить, щоб відчути, яке воно прекрасне… життя. Ще один день згаса, щоб запалити новий. Відчуваєте його дихання?".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Как нежно! Спокойной ночи! Пусть завтрашний день принесет в наши души свет", "Наше родное солнышко. Как я вас люблю, вы невероятна. Лучший человек в жизни. Ваши слова в самое сердце. Проникновенные и трогательные. Нежна и неповторимая", "Непревзойденная Злата, как всегда. С наилучшими пожеланиями, лучшая", "Спокойной ночи всем, пусть ночь будет спокойной и хранит Бог наших защитников", "Красивая", "Спокойной ночи", "Вы цветок".

Напомним, Каменских в вышиванке показала украинцам, почему ей есть чем гордиться: "Я действительно считаю...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич в романтичном образе изумила видом после смены стиля: "Француженка Злата".

Также Politeka писала, что Джамала появилась на улицах Польши, поразив естественной красотой: "Есть люди, которые без косметики красивые".