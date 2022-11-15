Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала коротке відео, в якому можна почути маленький фрагмент нового хіта.
Як виявилося, артистка зацікавила шанувальників піснею українською мовою. У кадрі вона з'явилася у темній локації, ніби гуляє у темряві. Перед камерою артистка позує у білому вбранні – теплому светрі з коміром і довгим пальто. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.
У підписі до публікації Лобода написала: "Друзі! Хочу підтримати хороший тренд новин. І поділитися з вами тим, що особисто я приготувала для вас! Останні три місяці я рятувалася творчістю. Я постійно шукала, писала, думала, складала... І результатом моїх безсонних ночей стане. Не забігатимемо вперед. Поки що лише маленький фрагмент нової пісні #Дванезнайомця, прем'єра якого запланована на 18.11".
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