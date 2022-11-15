Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила короткое видео, в котором можно услышать маленький фрагмент нового хита.

Как оказалось, артистка заинтриговала поклонников песней на украинском языке. В кадре она появилась в темной локации, как будто гуляет в темноте. Перед камерой артистка позирует в белом наряде – теплом свитере с воротником и длинном не застегнутом пальто. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Лобода написала: "Друзья! Хочу поддержать хороший новостной тренд. И поделиться с вами тем, что лично я приготовила для вас! Последние три месяца я спасалась творчеством. Я постоянно искала, писала, думала, сочиняла… И результатом моих бессонных ночей станет. Не будем забегать вперед. Пока только маленький фрагмент новой песни #Дванезнайомця, премьера которого запланирована на 18.11".

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