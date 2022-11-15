На своїй сторінці в Instagram ведуча зробила підбірку головних новин на 264 день повномасштабної війни.

Як пише Марічка Падалко, ЗСУ намагаються просуватися далі на півдні. Генштаб раніше оприлюднив загадкове відео «з півдня» (1), а ворожі ЗМІ повідомляли про ніби то висадку на Кінбурнській косі українського десанту. На хороші новини на цій ділянці фронту натякає офіс президента. За новою традицією Єрмак опублікував черговий ребус (фото 2). Ця частина Миколаївщини донедавна залишалася окупованою.

Також зірка пояснила, що жодної підтвердженої інформації про звільнення міста Олешки на лівому вже березі Дніпра на Херсонщині немає. Всіх збурив пост міського голови, який спочатку написав «ОЛЕШКИ!!!» (фото 3) і розмістив український прапор. Потім «Олешки» поміняв на «Україна» (фото 4). Далі мережею почав ширитися «скріншот» привітання мера зі звільненням міста (фото 5). Втім, на його ж сторінці цей допис відсутній, або ж був видалений. Секретар РНБО Данілов в ефірі 1+1 закликав дочекатися повідомлення Генштабу.

Падалко також прокоментувала те, що президент України Володимир Зеленський 14 листопада відвідав Херсон, взяв участь в урочистому піднятті прапору і нагородив військових.

"В цьому потужному кроці Зеленського, втім, для журналістів є гіркий присмак, бо їх пустили у місто тільки зараз. Раніше міністерство оборони, і як подейкують, за вказівкою офісу президента, закрило для медіа в’їзд у звільнений Херсон, а журналістів CNN і SkyNews, які зробили з міста історичні включення, наплювавши на заборони, тепер позбавили акредитації. За право журналістів фіксувати історичні миті країни висловився навіть омбудсмен Лубінець та закликав міністерство оборони повернути колегам дозвіл на роботу", — пояснила Марічка.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.