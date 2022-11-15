На своей странице в Instagram ведущая сделала подборку главных новостей на 264-й день полномасштабной войны.

Как пишет Маричка Падалко, ВСУ пытаются продвигаться дальше на юге. Генштаб ранее обнародовал загадочное видео «с юга» (1), а вражеские СМИ сообщали о якобы высадке на Кинбурнской косе украинского десанта. На хорошие новости на этом участке фронта намекает офис президента. По новой традиции Ермак опубликовал очередной ребус (фото 2). Эта часть Николаевщины до недавнего времени оставалась оккупированной.

Также звезда объяснила, что никакой подтвержденной информации об освобождении города Олешки на левом уже берегу Днепра Херсонской области нет. Всех взбудоражил пост городского головы, который сначала написал «АЛЕШКИ!!!» (фото 3) и разместил украинский флаг. Затем "Алешки" поменял на "Украина" (фото 4). Далее по сети начал распространяться «скриншот» поздравления мэра с освобождением города (фото 5). Впрочем, на его же странице это сообщение отсутствует, или же было удалено. Секретарь СНБО Данилов в эфире 1+1 призвал дождаться сообщения Генштаба.

Падалко также прокомментировала то, что президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября посетил Херсон, принял участие в торжественном поднятии флага и наградил военных.

"В этом мощном шаге Зеленского, впрочем, для журналистов есть горький привкус, потому что их пустили в город только сейчас. Ранее министерство обороны, и как говорят, по указанию офиса президента, закрыло для медиа въезд в освобожденный Херсон, а журналистов CNN и SkyNews, сделавших из города исторические включения, наплевав на запреты, теперь лишили аккредитации. За право журналистов фиксировать исторические мгновения страны высказался даже омбудсмен Лубинец и призвал министерство обороны вернуть коллегам разрешение на работу", - пояснила Маричка.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.