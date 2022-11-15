Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила кадри від Херсонської обласної військової адміністрації, як над деокупованим Херсоном тепер майорить великий український прапор. Його встановили на місці флагштоку, який у 2021 впав під час встановлення.



"Після курйозного випадку дворічної давнини так і не встигли встановити новий флагшток у заплановані терміни. Це планували зробити весною 2022, проте завадила повномасштабна війна, розповіли в Офісі президента. Хлопці сховали флагшток на виробництві. І він пережив усю окупацію! І сьогодні рано вранці встановили його. Встановили в українському Херсоні‼️‼️‼️І підняли український прапор‼️", — пише Ольга Сумська.

Шанувальники актриси в коментарях також діляться враженнями:

"Дивовижна історія, дивовижне Місто-Герой, дивовижний народ, дивовижна країна!!! Не було мені більшої честі, аніж народитися в прекрасній Україні серед найкращих на землі людей, мудрих і людяних людей 💙💛";

"На такі речі можна дивитися вічно";

"В нас найкращий прапор, найкраща країна, найкращі люди. Народитись в Україні, бути українцем це гордо! Слава Україні! Слава нашим захистникам!".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

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Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.