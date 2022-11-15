В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила кадры от Херсонской областной военной администрации, как над деоккупированным Херсоном теперь развевается большой украинский флаг. Его установили на месте флагштока, который в 2021 году упал во время установки.



"После курьезного случая двухлетней давности так и не успели установить новый флагшток в запланированные сроки. Это планировали сделать весной 2022 года, однако помешала полномасштабная война, рассказали в Офисе президента. Ребята спрятали флагшток на производстве. И он пережил всю оккупацию! И сегодня рано утром установили его. Установили в украинском Херсоне! И подняли украинский флаг", - пишет Ольга Сумская.

Поклонники актрисы в комментариях также делятся впечатлениями:

"Удивительная история, удивительный Город-Герой, удивительный народ, удивительная страна!!! Не было мне большей чести, чем родиться в прекрасной Украине среди лучших на земле людей, мудрых и человечных людей 💙💛";

"На такие вещи можно смотреть вечно";

"У нас лучший флаг, лучшая страна, лучшие люди. Родиться в Украине, быть украинцем это гордо! Слава Украине! Слава нашим защитникам!"

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.