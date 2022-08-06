Відома українська актриса Ольга Сумська прокоментувала ситуацію, через яку часто стикається із критикою. Її старша дочка якої з дітьми та чоловіком залишилася жити в Москві і продовжує мовчати про те, що відбувається. В інтерв'ю зі Славою Деміним Ольга нарешті висловилася.

Так, Ольга розповіла про свою дочку Антоніну Паперну, яка не може наважитися публічно говорити про війну через терор у Росії.

«Я розповідаю їй, вона дивиться телеграми-канали. Ті українці, які перебувають там, вони знають про страшні події, які тут відбуваються. І вони у розпачі, вони не можуть висловитись, перебувають у режимі жахливого терору. Я не виправдовуюсь, я не маю права виправдовуватись перед українцями за свою дочку. Там повна залежність. Крок ліворуч, крок праворуч і все» - каже Ольга.

Ми писали, за словами актриси, вона разом із чоловіком Віталієм Борисюком та 20-річною дочкою Ганною залишаються в Україні.

"Все-таки треба сказати, що ми, дорослі, якось мужньо переносимо це. Діти схильніші до стану стресу. Тому коли я дивлюся, в якому стані діти, безпосередньо і моя Анечка... Мені, звичайно, дуже шкода, я хвилююся за неї. Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками" - зізнається актриса.

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