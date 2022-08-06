Як пише Politeka.net , Ольга Сумська – популярна українська актриса, маючи звання Народної та Заслуженої артистки України. Днями знаменитість опублікувала фотографію із легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко.
"Надихаючі зустрічі… З Ніною Митрофанівною Матвієнко… Люблю!", - написала Ольга у публікації.
Зірки отримали багато позитивних коментарів, але не обійшлося і без критики. Так, одна українка висловила свою думку про знаменитості.
"Дві **********. Туалет плаче по вас, юди чортові. Тью, гидота", - написала українка.
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Ользі сильно вразила коментарем на свою адресу і вирішила відреагувати, присвятивши окрему сторіс хейтерці.
"Дуже шкода, що таких користувачів не можна притягнути до відповідальності", - написала Сумська і дала лінк на сторінку незадоволеної українки.
Повідомлялося, що Ольга Сумська похвалилася ефектним чином у сукні-вишиванці. Зірка доповнила образ стильним поясом та макіяж, вражаючи виглядом на свіжому фото.
Нагадаємо, майбутня актриса: юна дочка Сумської у короткій сукні захопила природною красою, фото
А ще Politeka писала, що 55-річна Сумська засвітилася із легендарною українською співачкою, фото
Також Politeka повідомляла, що Сумська у стильній обновці влаштувала фотосесію у мальвах.