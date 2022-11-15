Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова пояснила, що з настанням холодів бути бадьорим і їсти винятково здорову їжу стає складніше, але напрацьовувати гарні звички - цілком реально. По-перше, варто їсти більше зелені та овочів.
"Зручно планувати будь-який прийом їжі "від овочів". Наприклад, на сніданок - тости з цільнозернового хліба, а до них - гуакамоле з авокадо (доречі наразі у супермаркетах є гарні акційні пропозиції на нього), помідором і зеленню. На обід - овочевий крем-суп або грибний, а до різотто - порція зеленого листового салату. На вечерю - в духовці 2-3 види овочів, а до них — м'ясо або рибу. Та салат. Додавши до нього оливкову олію і сік лимона, жменю горіхів або м'який сир моцарела (фета, адигейський або пармезан), можна отримати прекрасну страву", — радить Боржемська.
По-друге, треба вживати більше корисних жирів.
"Ранкові каші можна варити на воді або молоці, а до звичайних ягід або фруктів додати один або декілька видів горіха, гарбузове насіння або кунжут, а також їх можна поєднати з овочами та мій улюблений консервований тунець у власному соку. Заправляти їх можна смачною нерафінованою олією", — пояснює Марина.
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Крім того, зірка "Зважені та щасливі" нагадала, що потрібно пити достатню кількість води. Також можна додавати до страв прянощі, що зігрівають, наприклад, імбир, мускатний горіх, гвоздику, корицю, кардамон.
"✅Прогулянка. Після будь-якого прийому їжі чи перегляду фільму з друзями. Навіть 15-хвилинна прогулянка піде на користь. Всі пункти не важкі, але ми вміло можемо їх відкласти. А можемо втілити в життя та почувати себе чудово за будь-яких погодних умов", — додала Марина Боржемська.
Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.
Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.
Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.