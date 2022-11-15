Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала несколько советов, как питаться в холод, чтобы не переедать.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова пояснила, что с наступлением холодов быть бодрым и есть исключительно здоровую пищу становится сложнее, но нарабатывать хорошие привычки – вполне реально. Во-первых, стоит есть больше зелени и овощей.

"Удобно планировать любой прием пищи "от овощей". Например, на завтрак - тосты из цельнозернового хлеба, а к ним - гуакамоле из авокадо (кстати в супермаркетах есть хорошие акционные предложения на него), помидором и зеленью. На обед - овощной крем-суп или грибной, а к ризотто - порция зеленого листового салата. На ужин - в духовке 2-3 вида овощей, а к ним - мясо или рыбу. И салат. Добавив к нему оливковое масло и сок лимона, горсть орехов или мягкий сыр моцарелла (фета, адыгейский или пармезан), можно получить прекрасное блюдо", – советует Боржемская.

Во-вторых, нужно употреблять больше полезных жиров.

"Утренные каши можно варить на воде или молоке, а к обычным ягодам или фруктам добавить один или несколько видов ореха, тыквенные семечки или кунжут, а также их можно совместить с овощами и мой любимый консервированный тунец в собственном соку. Заправлять их можно вкусным нерафинированным маслом", - объясняет Марина.

Кроме того, звезда "Зважені та щасливі" напомнила, что нужно пить достаточное количество воды. Также можно добавлять к блюдам согревающие пряности, например, имбирь, мускатный орех, гвоздику, корицу, кардамон.

"✅Прогулка. После любого приема пищи или просмотра фильма с друзьями. Даже 15-минутная прогулка пойдет на пользу. Все пункты не трудны, но мы умело можем их отложить. А можем воплотить в жизнь и чувствовать себя прекрасно в любых погодных условиях", - добавила Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

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