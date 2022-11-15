Як повідомляє Politeka.net, після новини про офіційне розлучення телеведучий Володимир Остапчук та Христина Горняк цікаво відреагували — шоумен взагалі відмовився давати коментарі, а нотаріус просто ігнорує цю тему. Тепер виявилося, що пара житиме окремо у різних країнах. Про це стало відомо із Instagram Христини.
Христина Горняк завершила всі свої справи у Києві та вирішила виїхати за кордон. Як виявилося, дружина Володимира Остапчука збирається зимувати в Австрії.
"Я в себе одна, і життя в мене одне, тому я вибираю себе зберігати і зберегти. Поки мені ок так спробувати трохи побути в спокійному емоційному стані, наскільки це можливо. Війна і так внесла багато змін у життя кожного з нас, але хто , як не я, допоможу собі ... І я ось відчуваю, що перезимувати мені треба так, а далі буде видно! ", - прокоментувала Христина Горняк в мережі.
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Вона вже встигла опублікувати фото, яке зробила у Відні. Судячи з знімку, на вулиці видався теплий день - сонечко зігрівало. Тому Христина Горняк обрала для зйомки брючний костюм у смужку та білий топ, який підкреслив її точений прес.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
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