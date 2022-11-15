Кристина Горняк завершила все свои дела в Киеве и решила уехать за границу.

Как сообщает Politeka.net, после новости об официальном разводе телеведущий Владимир Остапчук и Кристина Горняк интересно отреагировали — шоумен вообще отказался давать комментарии, а нотариус просто игнорирует эту тему. Теперь оказалось, что пара будет жить отдельно в разных странах. Об этом стало известно из Instagram Кристины.

Кристина Горняк завершила все свои дела в Киеве и решила уехать за границу. Как оказалось жена Владимира Остапчука собираеться зимовать в Австрии.

"Я у себя одна, и жизнь у меня одна, поэтому я выбираю себя хранить и сохранить. Пока мне ок так попробовать немного побыть в спокойном эмоциональном состоянии, насколько это возможно. Война и так внесла много изменений в жизнь каждого из нас, но кто, как не я, помогу себе… И я вот чувствую, что перезимовать мне надо так, а дальше будет видно!", – прокомментировала Кристина Горняк в сети.

Она уже успела опубликовать фото, которое сделала в Вене. Судя по снимку, на улице выдался теплый день - солнышко согревало. Потому Кристина Горняк выбрала для съемки брючный костюм в полоску и белый топ, который подчеркнул ее точенный пресс.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.